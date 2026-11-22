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फरीदाबाद में चिरसी के पास सड़क दुर्घटना में छह वर्षीय फरहान की मौत हो गई व उसका पिता फारूक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि विपरीत दिशा से आ रहे बुलेट मोटरसाइकिल चालक ने फारूक की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी , जिसमें उसके बेटे अरहान के मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों द्वारा बताया जा रहा है कि फारूक अपने परिवार के साथ शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे।

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