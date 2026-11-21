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कमजोरी-थकान को दूर करने के लिए बिना सलाह ले रहीं विटामिन की गोलियां, महिलाओं में खुद के पोषण की अनदेखी

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:04 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:04 PM IST







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कमजोरी और थकान को दूर करने के लिए बिना सलाह ले रहीं विटामिन की गोलियां, महिलाओं में खुद के पोषण की अनदेखी। बढ़ रही बी12 की कमी। सोशल मीडिया के सुझाव बन रहे आधार, लंबे समय तक सेवन से नुकसान की आशंका ... और पढ़ें

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