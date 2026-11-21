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फरीदाबाद: जसाना में उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर पीएचसी बनाने की तैयारी, मिली मंजूरी

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:00 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:00 PM IST







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फरीदाबाद के जसाना में उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर पीएचसी बनाने की तैयारी, मिली मंजूरी। पांच किलोमीटर दूर खेड़ीकलां सीएचसी जाने से मिलेगी राहत। गांव में ही ओपीडी और आपातकालीन उपचार की सुविधा मिलने की उम्मीद। ... और पढ़ें

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