{"_id":"6abd40a243d2c31bfd03156b","slug":"video-electricity-department-employees-raising-slogans-over-their-demands-in-faridabad-sector-23-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद के सेक्टर 23 में मांगों को लेकर नारेबाजी करते बिजली कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद सेक्टर 23 बिजली कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर के विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते बिजली कर्मचारी इनका कहना है कि हम ट्रांसफार्मर पर व अन्य बिजली की लाइन पर काम करते हैं लेकिन विभाग हमको सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं करवा रहा है उसको लेकर के यह बिजली कर्मचारी सर्कल कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

... और पढ़ें