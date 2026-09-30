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फरीदाबाद के गांव अटाली में 20 लख रूपये की लागत से ई लाइब्रेरी का शुभारंभ

Wed, 30 Sep 2026 10:32 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Wed, 30 Sep 2026 10:32 PM IST
E-library inaugurated in Faridabad Atali village at a cost of ₹20 lakh
फरीदाबाद के गांव अटाली में 20 लख रूपये की लागत से ई लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ। आसपास के गांव को पढ़ाई करने में मिल रही है सुविधा।
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