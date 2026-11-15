रावण के नजरिए से पढ़ी जा रही किताबें, वयं रक्षाम पर बढ़ी दिलचस्पी

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फरीदाबाद में रामायण को राम के दृष्टिकोण से जानने के बाद अब पाठकों में रावण की नजर से लिखी किताबों के प्रति रुचि बढ़ रही है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास "वयं रक्षामः" इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें रावण और राक्षस संस्कृति को अलग नजरिए से प्रस्तुत किया गया है। पाठक इसे उत्सुकता से पढ़ रहे हैं।

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