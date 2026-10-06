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फरीदाबाद: सिरोही झील के पास पत्थरों में मिला राजकुमार का शव, परिजनों में मचा कोहराम

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 06 Oct 2026 09:31 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 09:31 PM IST







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फरीदाबाद के एनआईटी-3 स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शवगृह के बाहर मृतक राजकुमार के परिजन विलाप करते नजर आए। राजकुमार का शव सिरोही झील के पास पत्थरों के बीच मिला था। मृतक के पिता ने शव मिलने की घटना को लेकर जानकारी दी। ... और पढ़ें

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