{"_id":"6ad8e0ffe170facf7308003a","slug":"video-youth-beaten-up-near-hyderabad-gate-he-had-been-carrying-knife-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"हैदराबाद गेट के पास युवक की पिटाई, हाथ में लिया था चाकू, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चितईपुर थाना क्षेत्र के सुसुवाही हैदराबाद गेट के समीप अनंता फूड कोर्ट के सामने बुधवार देर शाम को आधा दर्जन की संख्या में बाइक सवार युवक एक युवक की पिटाई करने लगे। पिटाई से बचने के लिए युवक दुकान के भीतर घुस गया। जिस पर हमलावर दुकान के भीतर घुसकर युवक की पिटाई करने लगे। दुकान के भीतर रखे सब्जी काटने वाले चाकू से युवक के ऊपर हमला कर दिया। दुकानदार संचालक सहित अन्य लोगों ने युवक को बचाया। जिसके बाद दोनों पक्ष चले गए। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गौतम ने बताया कि युवक के ऊपर दुकान के भीतर रखे पानी के जग से हमलावरों ने हमला किया। दोनों पक्ष घटना के बाद चले गए। हमला करने वालों की तलाश की जा रही हैं।

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