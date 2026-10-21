कबूतर पालने वाले के घर छापा: दो बंदूकें बरामद, अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज; लोहे की जालियां जब्त

आगामी 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले एयर शो के दौरान विमानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और बर्ड हिट की आशंका रोकने के लिए कबूतरों को उड़ाने पर प्रतिबंध है। इधर, भारी संख्या में कबूतर पालने और उन्हें छत से उड़ाने की सूचना पर जिला पशु चिकित्सा अधिकारी विजय अमृत राज के नेतृत्व में प्रवर्तन दल, आदमपुर पुलिस और वीडीए की टीम ने जेरगूलर इलाके में अतहर जमाल उर्फ रैनी के घर पर मंगलवार दोपहर छापा मारा।



भवन के सभी तलों पर कबूतर पालने और रखने के लिए लगाई गई लोहे की जालियों को ग्राइंडर मशीन से काटकर हटाया गया। मौके से कबूतरों और उन्हें रखने में इस्तेमाल होने वाली जालियों को जब्त किया गया।



मामले में जिला पशु चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर आदमपुर थाने में आरोपी अतहर जावेद उर्फ रैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के दौरान रैनी के घर से दो आर्टिफिशियल बंदूकें भी मिलीं, जिन्हें पुलिस ने उन्हें कब्जे में ले लिया है। इंस्पेक्टर आदमपुर विमल मिश्रा ने बताया कि कबूतरों को पालने और भवन में मिली अन्य अनियमितताओं के संबंध में भी संबंधित विभागों की ओर से कार्रवाई की जा रही है।