फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Raid home pigeon keeper two guns recovered case based official complaint iron mesh enclosures seized

कबूतर पालने वाले के घर छापा: दो बंदूकें बरामद, अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज; लोहे की जालियां जब्त

Wed, 21 Oct 2026 08:35 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 21 Oct 2026 08:35 PM IST
सार

वाराणसी में एयर शो से पहले नो बर्ड जोन में कबूतर पालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जेरगुल्लर में तीन मंजिला भवन पर छापा मारकर कबूतर और लोहे की जालियां जब्त की गईं। मौके से दो बंदूकें भी बरामद हुईं। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एयर शो के मद्देनजर पक्षियों की उड़ान रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।

विज्ञापन
Raid home pigeon keeper two guns recovered case based official complaint iron mesh enclosures seized
दो आर्टिफिशियल बंदूकें मिलीं। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एयर शो के मद्देनजर नमो घाट के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए नो बर्ड जोन में कबूतर पालने के मामले में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। चौहट्टा लाल खां स्थित जेरगुल्लर मोहल्ले में अतहर जावेद उर्फ रैनी के तीन मंजिला भवन पर नगर निगम, आदमपुर पुलिस, पशु चिकित्सा विभाग और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की संयुक्त टीम ने छापा मारा। 

विज्ञापन


कार्रवाई के दौरान भवन में कबूतर पालने के लिए लगाई गई लोहे की जालियां काटकर जब्त कर ली गईं। वहीं, जांच में शो-बॉक्स से दो बंदूकें (आर्टिफिशियल नकली बंदूक) बरामद हुईं, जिन्हें आदमपुर पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं भवन में 100 से अधिक चूहे और भारी गंदगी मिलने पर साफ-सफाई कराने के साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कराया गया। 

विज्ञापन
Trending Videos

इलाके में हड़कंप

आगामी 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले एयर शो के दौरान विमानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और बर्ड हिट की आशंका रोकने के लिए कबूतरों को उड़ाने पर प्रतिबंध है। इधर, भारी संख्या में कबूतर पालने और उन्हें छत से उड़ाने की सूचना पर जिला पशु चिकित्सा अधिकारी विजय अमृत राज के नेतृत्व में प्रवर्तन दल, आदमपुर पुलिस और वीडीए की टीम ने जेरगूलर इलाके में अतहर जमाल उर्फ रैनी के घर पर मंगलवार दोपहर छापा मारा। 

भवन के सभी तलों पर कबूतर पालने और रखने के लिए लगाई गई लोहे की जालियों को ग्राइंडर मशीन से काटकर हटाया गया। मौके से कबूतरों और उन्हें रखने में इस्तेमाल होने वाली जालियों को जब्त किया गया। 

मामले में जिला पशु चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर आदमपुर थाने में आरोपी अतहर जावेद उर्फ रैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के दौरान रैनी के घर से दो आर्टिफिशियल बंदूकें भी मिलीं, जिन्हें पुलिस ने उन्हें कब्जे में ले लिया है। इंस्पेक्टर आदमपुर विमल मिश्रा ने बताया कि कबूतरों को पालने और भवन में मिली अन्य अनियमितताओं के संबंध में भी संबंधित विभागों की ओर से कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन

एक महीने पहले भी हुई थी कार्रवाई
जिला पशु चिकित्सा अधिकारी विजय अमृत राज के अनुसार, करीब एक महीने पहले भी जेरगूलर निवासी रैनी के भवन पर छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में कबूतर और विदेशी बिल्ली समेत अन्य जानवर मिले थे। इसके बावजूद भवन में कबूतर पाले जाने की सूचना पर दोबारा कार्रवाई की गई। एयर शो को देखते हुए नो बर्ड जोन में कबूतर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इस संबंध में कबूतर पालने वालों को पहले ही नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed