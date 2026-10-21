दर्दनाक हादसा: अनपरा में दो ट्रेलरों की आमने-सामने टक्कर, केबिन में फंसा चालक; एक घंटे तक लगा जाम

वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर बुधवार दोपहर दो नंबर गेट के समीप दो ट्रेलरों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कोयला लदे ट्रेलर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्घटना में चालक समेत दो लोग घायल हो गए। हादसे के कारण हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा।

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जानकारी के अनुसार, पिपरी थाना क्षेत्र के कुआरी निवासी आमिन (22) एनसीएल की बीना खदान से कोयला लादकर रेणुकूट की ओर जा रहा था। बुधवार दोपहर वह दो नंबर गेट से आगे बढ़ा, तभी सामने से आ रहा खाली ट्रेलर हाईवे किनारे पटरी से अनियंत्रित होकर उसके ट्रेलर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोयला लदे ट्रेलर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक आमिन केबिन में फंस गया और बाहर नहीं निकल पा रहा था। जानकारी के अनुसार, पिपरी थाना क्षेत्र के कुआरी निवासी आमिन (22) एनसीएल की बीना खदान से कोयला लादकर रेणुकूट की ओर जा रहा था। बुधवार दोपहर वह दो नंबर गेट से आगे बढ़ा, तभी सामने से आ रहा खाली ट्रेलर हाईवे किनारे पटरी से अनियंत्रित होकर उसके ट्रेलर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोयला लदे ट्रेलर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक आमिन केबिन में फंस गया और बाहर नहीं निकल पा रहा था।