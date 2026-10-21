यूपी: प्रेम विवाह के एक साल बाद दंपती ने उठाया खाैफनाक कदम, कमरे में मिली लाशें; वजह तलाश रही पुलिस

जौनपुर में खेतासराय थाना क्षेत्र के मनेछा गांव में बुधवार शाम एक दंपती के शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटके मिले। दोनों ने करीब एक साल पहले प्रेम विवाह किया था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

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मनेछा गांव निवासी उपदेश गौतम (22) पुत्र चिंता प्रसाद ने करीब एक वर्ष पहले बद्दोपुर गांव निवासी पूजा (21) से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों साथ रह रहे थे। बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे दोनों के शव घर में छत पर करकट लगाने के लिए लगाए गए लोहे के पाइप के सहारे दुपट्टे से लटके मिले। विज्ञापन



एक ही घर में पति-पत्नी के शव मिलने की खबर फैलते ही ग्रामीण मौके पर जुटने लगे। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। हालांकि, दंपती की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। मनेछा गांव निवासी उपदेश गौतम (22) पुत्र चिंता प्रसाद ने करीब एक वर्ष पहले बद्दोपुर गांव निवासी पूजा (21) से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों साथ रह रहे थे। बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे दोनों के शव घर में छत पर करकट लगाने के लिए लगाए गए लोहे के पाइप के सहारे दुपट्टे से लटके मिले।एक ही घर में पति-पत्नी के शव मिलने की खबर फैलते ही ग्रामीण मौके पर जुटने लगे। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। हालांकि, दंपती की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

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