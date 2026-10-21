फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Couple takes drastic step one year after love marriage bodies found in room police investigating cause

यूपी: प्रेम विवाह के एक साल बाद दंपती ने उठाया खाैफनाक कदम, कमरे में मिली लाशें; वजह तलाश रही पुलिस

Wed, 21 Oct 2026 09:40 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 21 Oct 2026 09:40 PM IST
सार

जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के मनेछा गांव में बुधवार शाम प्रेम विवाह करने वाले दंपती के शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटके मिले। उपदेश गौतम और पूजा ने करीब एक साल पहले शादी की थी। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। मौत की वजह रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी।

विज्ञापन
Couple takes drastic step one year after love marriage bodies found in room police investigating cause
उपदेश गौतम और पूजा की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जौनपुर में खेतासराय थाना क्षेत्र के मनेछा गांव में बुधवार शाम एक दंपती के शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटके मिले। दोनों ने करीब एक साल पहले प्रेम विवाह किया था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

विज्ञापन


मनेछा गांव निवासी उपदेश गौतम (22) पुत्र चिंता प्रसाद ने करीब एक वर्ष पहले बद्दोपुर गांव निवासी पूजा (21) से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों साथ रह रहे थे। बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे दोनों के शव घर में छत पर करकट लगाने के लिए लगाए गए लोहे के पाइप के सहारे दुपट्टे से लटके मिले।
विज्ञापन


एक ही घर में पति-पत्नी के शव मिलने की खबर फैलते ही ग्रामीण मौके पर जुटने लगे। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। हालांकि, दंपती की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

पुलिस के पहुंचने से पहले उतारे जा चुके थे शव

Couple takes drastic step one year after love marriage bodies found in room police investigating cause
कमरे के बाहर माैजूद भीड़ और पुलिस। - फोटो : संवाद

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों शवों को फंदे से उतारा जा चुका था। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सीओ शाहगंज प्रतिमा वर्मा ने बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों शव फंदे से उतारे जा चुके थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंपती की एक साथ हुई मौत से परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed