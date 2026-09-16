काशी में अचानक बदला मौसम, झमाझम हुई बारिश

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वाराणसी में बुधवार की सुबह तेज धूप निकली। इस दौरान उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। वहीं दोपहर में अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। इसके साथ ही कुछ देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को काफी राहत मिली।

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