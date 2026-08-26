चेन स्नेचिंग के दोनों आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने की जमानत न कराने की अपील, VIDEO

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वाराणसी के लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के रमरेपुर में वृद्ध महिला(अधिवक्ता की मां)से सोने की सिकरी लूटने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।एक आरोपी प्रद्युम्न मल उर्फ प्रतीक के पैर में गोली लगी थी।पुलिस ने दोनों के पास से दो तमंचे,कारतूस,75 हजार रुपये नकद,पीली धातु और मोबाइल बरामद किए गए थे।पीड़िता सुनैना सिंह ने वीडियो जारी कर अधिवक्ताओं से आरोपियों की पैरवी और जमानत न कराने की भावुक अपील की है।

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