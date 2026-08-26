वाराणसी एयरपोर्ट: अकासा एयर के यात्री से लाखों रुपये की नकदी बरामद, इनकम टैक्स ने शुरू की पूछताछ; जानें मामला
बाबतपुर एयरपोर्ट पर नवी मुंबई से पहुंचे अकासा एयर के यात्री सचिन सिंह के पास जांच के दौरान लाखों रुपये की नकदी मिली। सूचना पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने यात्री से पूछताछ शुरू की। रकम के स्रोत और वास्तविक राशि की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यात्री को फूलपुर थाने ले जाने की तैयारी है।
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर पर बुधवार को अकासा एयर के विमान से वाराणसी पहुंचे एक यात्री के पास से लाखों रुपये की नकदी मिलने से हड़कंप मच गया। यात्री की पहचान सुल्तानपुर निवासी सचिन सिंह के रूप में बताई जा रही है। नकदी बरामद होने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी।
जानकारी के अनुसार सचिन सिंह बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे अकासा एयर के विमान से नवी मुंबई से वाराणसी पहुंचा था। एयरपोर्ट पर नियमित जांच के दौरान उसके पास बड़ी मात्रा में नकदी मिली। इसके बाद अधिकारियों ने यात्री को रोक लिया और बरामद रकम के संबंध में जानकारी जुटाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी गई।
सूचना मिलने के बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम एयरपोर्ट पहुंची और यात्री से पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि सुबह से ही टीम एयरपोर्ट के विजिटर एरिया में बने एक कमरे में यात्री से नकदी के संबंध में जानकारी ले रही है। अधिकारियों की ओर से रकम के स्रोत, नकदी रखने के कारण और उससे संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
काफी देर तक चली पूछताछ के बाद यात्री को फूलपुर थाने ले जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, बरामद नकदी की वास्तविक रकम कितनी है, इस संबंध में अभी अधिकारियों की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इसी तरह रकम के स्रोत के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
इनकम टैक्स विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यात्री के पास बरामद रकम कितनी है और उसका स्रोत क्या है। यदि रकम से संबंधित वैध दस्तावेज सामने आते हैं तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल विभागीय टीम यात्री से पूछताछ कर नकदी के स्रोत और पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी है।
एयरपोर्ट पर नकदी बरामद होने के बाद अधिकारियों की कार्रवाई देर तक जारी रही। मामले को लेकर यात्रियों और एयरपोर्ट कर्मचारियों के बीच भी चर्चा बनी रही।