वाराणसी एयरपोर्ट: अकासा एयर के यात्री से लाखों रुपये की नकदी बरामद, इनकम टैक्स ने शुरू की पूछताछ; जानें मामला

काफी देर तक चली पूछताछ के बाद यात्री को फूलपुर थाने ले जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, बरामद नकदी की वास्तविक रकम कितनी है, इस संबंध में अभी अधिकारियों की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इसी तरह रकम के स्रोत के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।



इनकम टैक्स विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यात्री के पास बरामद रकम कितनी है और उसका स्रोत क्या है। यदि रकम से संबंधित वैध दस्तावेज सामने आते हैं तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल विभागीय टीम यात्री से पूछताछ कर नकदी के स्रोत और पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी है।



एयरपोर्ट पर नकदी बरामद होने के बाद अधिकारियों की कार्रवाई देर तक जारी रही। मामले को लेकर यात्रियों और एयरपोर्ट कर्मचारियों के बीच भी चर्चा बनी रही।