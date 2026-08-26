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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   rain in Banaras latest photos of waterlogging in homes shops and at railway station airport

बनारस में बारिश की 25 तस्वीरें: जाम रहा शहर, कई इलाकों के मकान, दुकान में घुसा पानी, स्टेशन भी जलमग्न

Wed, 26 Aug 2026 04:29 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 26 Aug 2026 04:29 PM IST
सार

वाराणसी में पहली जोरदार बारिश ने नगर निगम के जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों के मकान, दुकान में पानी घुस गया। पंप लगाकर पानी निकाला गया। 

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rain in Banaras latest photos of waterlogging in homes shops and at railway station airport
बनारस में बारिश से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला

वाराणसी में पहली जोरदार बारिश ने नगर निगम की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। खुद नगर निगम दफ्तर के बगल में बन रहे सदन भवन निर्माण स्थल से पंप लगाकर पानी निकाला गया। नगर निगम के चारों ओर पानी लग रहा है। शहर के कई मकान और दुकान में पानी घुस गया। छह करोड़ रुपये से नाला नालियों की सफाई बारिश से पूर्व नगर निगम कराई थी। इसके बावजूद पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़क से लेकर गलियां चोक हो गईं। कई दुकानों में पानी घुस गया है। तस्वीरों में देखें दुश्वारियां...

rain in Banaras latest photos of waterlogging in homes shops and at railway station airport
बनारस में बारिश से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला
कचहरी में जलभराव से दीवानी और फौजदारी के बीच संपर्क टूट गया। वकीलों की चौकी तक पानी पहुंच गया। दशाश्वमेध थाने के सामने जलभराव रहा। 
rain in Banaras latest photos of waterlogging in homes shops and at railway station airport
बनारस में बारिश से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला
कोदई चौकी में गंदगी, कीचड़ कचरा बिखरा पड़ा है। यहां रुई-गद्दे की दुकानों में पानी घुस गया। दुकानदार बाल्टियों से पानी निकालने में लगे रहे। नई सड़क, बाटा सिगरा के भूमिगत पार्किंग में पानी घुस गया।
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rain in Banaras latest photos of waterlogging in homes shops and at railway station airport
बनारस में बारिश से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला
पिपलानी कटरा मार्ग, गिरजाघर रोपवे के नीचे और जद्दूमंडी की सड़क पर पानी भरा रहा। इसी तरह भारत माता मंदिर परिसर में जहां रोपवे का निर्माण हो रहा है, वहां भी पानी भर गया। 
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rain in Banaras latest photos of waterlogging in homes shops and at railway station airport
बनारस में बारिश से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला
कंदवा गेट और नाथूपुर गेट के पास जलभराव हो गया। भगवानपुर, ट्रॉमा सेंटर मार्ग से लेकर रविंद्रपुरी तक मुख्य मार्ग पर पानी घंटों तक भरा गया। 
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