वाराणसी में पहली जोरदार बारिश ने नगर निगम की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। खुद नगर निगम दफ्तर के बगल में बन रहे सदन भवन निर्माण स्थल से पंप लगाकर पानी निकाला गया। नगर निगम के चारों ओर पानी लग रहा है। शहर के कई मकान और दुकान में पानी घुस गया। छह करोड़ रुपये से नाला नालियों की सफाई बारिश से पूर्व नगर निगम कराई थी। इसके बावजूद पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़क से लेकर गलियां चोक हो गईं। कई दुकानों में पानी घुस गया है। तस्वीरों में देखें दुश्वारियां...
बनारस में बारिश की 25 तस्वीरें: जाम रहा शहर, कई इलाकों के मकान, दुकान में घुसा पानी, स्टेशन भी जलमग्न
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 26 Aug 2026 04:29 PM IST
सार
वाराणसी में पहली जोरदार बारिश ने नगर निगम के जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों के मकान, दुकान में पानी घुस गया। पंप लगाकर पानी निकाला गया।
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