गाजीपुर में डबल मर्डर: मां ने रॉड से दो बेटों का कूच दिया सिर, रजाई से शव ढक जा रही थी फंदा लगाने; हिरासत में

गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. ईरज राजा ने बताया कि खानपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि परिवार के दो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। पुलिस ने जब कमरों की तलाशी ली तो एक कमरे में दो बच्चों के शव बरामद हुए, जो बिस्तर पर पड़े हुए थे। किसी भारी चीज से उनकी हत्या का संदेह जताया जा रहा है। परिवार में दो शादियों को लेकर मनमनुटाव रहता था। एसपी के अनुसार, बच्ची ने बताया कि मां ने ही घटना को अंजाम दिया है। वहीं, मां ने दूसरे कमरे में जाकर सुसाइड करने का प्रयास किया था। पंखे से साड़ी बरामद किया गया है। बच्ची के बयान के आधार पर पड़ताल की जा रही है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।



पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। बच्चों की मौत किन परिस्थितियों में हुई और कमरे में उनके साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।