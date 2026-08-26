रक्षाबंधन स्पेशल: अमेरिका से स्पेन तक छाईं बनारसी गुलाबी मीनाकारी राखियां, 1500 से 10 हजार रुपये में मिल रहीं
बनारसी गुलाबी मीनाकारी वाली राखियों की मांग अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया से स्पेन तक बढ़ी है। ये राखियां 1500 से 10 हजार रुपये तक में मिल रहीं हैं। कारोबारियों की मानें तो गुलाबी मीनाकारी की राखियों से एक सीजन में तकरीबन 10 करोड़ रुपये का कारोबार होता है।
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वाराणसी जिले में गुलाबी मीनाकारी की डिजाइन पर आधारित चांदी की राखियां 1500 रुपये से 10 हजार रुपये तक मिल रही हैं। विदेशों में इसकी जबरदस्त मांग है। अमेरिका के कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और ऑस्ट्रेलिया-स्पेन से इसके ऑर्डर मिले हैं।
इन विभिन्न देशों में रह रहे एनआरआई को गुलाबी मीनाकारी काफी पसंद है। कारोबारियों का कहना है कि गुलाबी मीनाकारी की राखियों से एक सीजन में तकरीबन 10 करोड़ रुपये का कारोबार होता है।
नेशनल अवॉर्डी और गुलाबी मीनाकारी के मास्टर आर्टिजन कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों से रक्षाबंधन के लिए कारीगर एक महीने पहले से इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। एक बारीक डिजाइन की राखी तैयार करने में पांच-छह घंटे का समय लगता है। चांदी की राखी बनाकर उस पर नक्काशी की जाती है।
4000 रुपये में मिल रही सोने की राखी
बाजार में इस बार सोने और चांदी की राखियों का भी क्रेज है। बाजार में 300 मिलीग्राम की नौ कैरेट सोने की राखी लोगों को लुभा रही है। इसकी कीमत 3500 से 4000 रुपये के बीच है। वाराणसी स्वर्णकार व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सेठ बताते हैं कि अलग-अलग वजन और डिजाइन में राखियां सराफा बाजार में आई हैं।
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चांदी की सबसे कम वजन की राखी पांच ग्राम की है। इसकी कीमत 1500 रुपये है। सबसे अधिक वजन वाली राखी 100 ग्राम की है। उसकी कीमत 20 से 25 हजार रुपये है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ ने बताया कि इस बार सोने व चांदी की राखियों का आठ से 10 करोड़ रुपये का कारोबार होगा।