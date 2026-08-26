रक्षाबंधन स्पेशल: अमेरिका से स्पेन तक छाईं बनारसी गुलाबी मीनाकारी राखियां, 1500 से 10 हजार रुपये में मिल रहीं

4000 रुपये में मिल रही सोने की राखी

बाजार में इस बार सोने और चांदी की राखियों का भी क्रेज है। बाजार में 300 मिलीग्राम की नौ कैरेट सोने की राखी लोगों को लुभा रही है। इसकी कीमत 3500 से 4000 रुपये के बीच है। वाराणसी स्वर्णकार व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सेठ बताते हैं कि अलग-अलग वजन और डिजाइन में राखियां सराफा बाजार में आई हैं।



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चांदी की सबसे कम वजन की राखी पांच ग्राम की है। इसकी कीमत 1500 रुपये है। सबसे अधिक वजन वाली राखी 100 ग्राम की है। उसकी कीमत 20 से 25 हजार रुपये है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ ने बताया कि इस बार सोने व चांदी की राखियों का आठ से 10 करोड़ रुपये का कारोबार होगा।