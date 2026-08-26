सरयू नदी की तबाही: देवारा में 50 बीघा परवल की फसल तबाह, धान पर भी संकट; आजमगढ़ में कई संपर्क मार्ग टूटे

सरयू नदी का जलस्तर घटने के बाद देवारा क्षेत्र में बाढ़ की तबाही के निशान साफ दिखाई देने लगे हैं। पानी उतरने के साथ ही जगह-जगह सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और फसलों के बर्बाद होने की तस्वीर सामने आ रही है।

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सहबदिया गांव में दर्जनों किसानों की करीब 50 बीघा परवल की खेती बाढ़ के पानी में तबाह हो गई। किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं खेतों में खड़ी धान की फसल भी नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है।सगड़ी तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव के बाद अब कटान भी शुरू हो गई है। नदी का पानी कम होने के साथ कई स्थानों पर तेज बहाव से सड़कें बीच से कट गई हैं। सड़कों पर पानी भरा होने से उनका स्वरूप झील जैसा हो गया है।बेलहिया ढाला-अजगरा संपर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क प्रभावित हुआ है। यहां बाढ़ का पानी हटने के बाद करीब 10 मीटर तक सड़क बही हुई दिखाई दे रही है। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। वहीं देवारा खास राजा में भी करीब 10 फीट तक संपर्क मार्ग पुलिया के साथ बह गया है।