{"_id":"6aef5a085cd3cefa7a041746","slug":"video-varanasi-kashi-vishwanath-dham-adorned-with-colorful-lights-for-diwali-temple-complex-illuminated-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीपावली पर रंग-बिरंगी रोशनी से सजा काशी विश्वनाथ धाम, जगमगाया मंदिर परिसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी। दीपावली के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर परिसर में की गई सजावट से धाम की भव्यता और निखर उठी है। दीपावली के पर्व पर बाबा विश्वनाथ के दरबार की सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रोशनी और सजावट के बीच पूरा परिसर भक्तिमय नजर आ रहा है।

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