दिपोत्सव: इस बार सात योग और तीन मुहूर्त में मनेगी दिवाली, सौभाग्य व धन योग में पूजा; जानें ईशान कोण का महत्व

कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दिवाली मनाई जाएगी। तीन साल बाद एक बार फिर रविवार को दिवाली मनाई जाएगी। मां लक्ष्मी-गणेश की पूजा सात योग और तीन शुभ मुहूर्त में होगी। दीपावली पर शहर से लेकर गांव तक दीपों का उत्सव मनाया जाएगा। दोपहर एक बजे से ही दिवाली की पूजा शुरू हो जाएगी। वहीं, इस बार 11 वर्ष बाद गुरु-केतु की युति बन रही है। शहर में 53 स्थानों पर मां काली की निशा पूजा होगी।

विज्ञापन





श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात ज्योतिषविद प्रो. नागेंद्र पांडेय ने बताया कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि आठ नवंबर यानी रविवार को सुबह 10:50 बजे से अगले दिन 11:20 बजे तक रहेगी। दीप पर्व होने के कारण दिवाली आठ नवंबर को ही मनाई जाएगी, जबकि उदया तिथि के चलते सोमवती अमावस्या सोमवार को होगी। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि दिवाली की पूजा स्थिर लग्न में होती है। स्थिर लग्न तीन प्रकार के होते हैं, जो कुंभ, वृष और सिंह लग्न हैं। कुंभ लग्न में दोपहर एक से 2:30 बजे तक पूजा होगी। इस लग्न में मुख्य रूप से कल-कारखानों और प्रतिष्ठानों में पूजा होती है। वहीं, घरों में पूजा वृषभ लग्न में शाम 5:37 से 7:34 बजे तक होगी। निशाकाल में मां लक्ष्मी और मां काली की महानिशा पूजा सिंह लग्न में रात 12:05 से 2:19 बजे तक होगी। ईशान कोण में भगवान शिव की पूजा होगी। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात ज्योतिषविद प्रो. नागेंद्र पांडेय ने बताया कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि आठ नवंबर यानी रविवार को सुबह 10:50 बजे से अगले दिन 11:20 बजे तक रहेगी। दीप पर्व होने के कारण दिवाली आठ नवंबर को ही मनाई जाएगी, जबकि उदया तिथि के चलते सोमवती अमावस्या सोमवार को होगी।उन्होंने बताया कि दिवाली की पूजा स्थिर लग्न में होती है। स्थिर लग्न तीन प्रकार के होते हैं, जो कुंभ, वृष और सिंह लग्न हैं। कुंभ लग्न में दोपहर एक से 2:30 बजे तक पूजा होगी। इस लग्न में मुख्य रूप से कल-कारखानों और प्रतिष्ठानों में पूजा होती है। वहीं, घरों में पूजा वृषभ लग्न में शाम 5:37 से 7:34 बजे तक होगी। निशाकाल में मां लक्ष्मी और मां काली की महानिशा पूजा सिंह लग्न में रात 12:05 से 2:19 बजे तक होगी। ईशान कोण में भगवान शिव की पूजा होगी।

विज्ञापन