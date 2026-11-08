त्योहार: 10 में से 6 महिलाओं के नाम फ्लैट, जमीन की रजिस्ट्री; निबंधन कार्यालयों में खरीदारों और गवाहों की भीड़

3000 क्विंटल मिठाई बिकी, स्काई शॉट्स पर फिदा रहे खरीदार

जिले में दीपावली की पूर्व संध्या पर 3000 क्विंटल मिठाइयों की बिक्री हुई। 2000 से अधिक कारों की डिलीवरी हुई। देर रात तक बाजार खरीदारों से गुलजार रहे। सुबह से देर रात तक गोदौलिया, चौक, मैदागिन, लक्सा, सिगरा, रथयात्रा और भेलूपुर समेत शहर के सभी शोरूम और दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी रही। पूरा शहर रोशनी की झालरों, रंग-बिरंगी तोरणों और फूलों की खुशबू से सराबोर दिखा। कारोबारियों के अनुसार, दीपावली की पूर्व संध्या पर 800 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। इससे पहले धनतेरस पर पूरे जिले में 4200 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था।



पूजन सामग्री के लिए विशेश्वरगंज, लक्सा, लंका, रथयात्रा, मंडुआडीह और मैदागिन समेत अन्य जगहों की दुकानों पर काफी भीड़ देखी गई। मिट्टी के पारंपरिक दीये 80 से 150 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव बिके, जबकि डिजाइनर और गाय के गोबर से बने इको-फ्रेंडली दीयों की भी मांग रही। मिट्टी और धातु से निर्मित श्रीलक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की भी खूब बिक्री हुई।