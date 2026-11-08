वाराणसी की खबरें: दीवारों पर लिखा आरएसएस बैन, स्टेशन पर सीट के लिए चले लात-घूंसे; ज्ञानवापी की सुनवाई 17 को

सेवानिवृत्त सहायक खंड विकास अधिकारी के निधन पर जताया शोक

रोहनिया क्षेत्र के मोहनसराय बैरवन निवासी सेवानिवृत्त सहायक खंड विकास अधिकारी ठाकुर प्रसाद मिश्रा के आकस्मिक निधन पर राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने शोक संवेदना व्यक्त की। शनिवार को वह दिवंगत के आवास पर पहुंचे और उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। इस दौरान राधा रमण मिश्रा, सनी मिश्रा, राम प्रकाश सिंह वीरू, विपिन पाल आदि मौजूद रहे।



सामने घाट पर गंगा किनारे अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

नगर निगम की ओर से शहर में सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों, अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को सामने घाट क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे लगभग 35 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बाउंड्रीवॉल बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने तत्काल राजस्व विभाग को मौके पर पहुंचकर जांच एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर निगम की राजस्व टीम ने मौके पर जांच की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण पाया गया।



स्थिति की गंभीरता इस बात से स्पष्ट हुई कि अतिक्रमणकारियों द्वारा गंगा नदी के किनारे ही नहीं, बल्कि नदी के जल प्रवाह क्षेत्र तक अवैध रूप से कब्जा कर बाउंड्रीवॉल तथा सीढ़ियों का निर्माण कर लिया गया था। नगर निगम की टीम ने तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जो देर शाम तक जारी रही।



कार्रवाई के दौरान कुछ कब्जेदारों ने स्वयं अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया। नगर आयुक्त ने स्पष्ट एवं कड़े शब्दों में कहा कि नगर निगम क्षेत्र में सरकारी भूमि, सार्वजनिक स्थलों तथा गंगा नदी के किनारे और उसके जल प्रवाह क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



अवैध प्लॉटिंग, बाउंड्रीवॉल निर्माण अथवा भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर उसे निजी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जाएगी।