यूपी: उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पुश्तैनी घर पर राजनीति, अखिलेश यादव के पोस्ट से हड़कंप; वीडीए ने साफ की स्थिति

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट

अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि जिनके लिए शहनाई नहीं बजी, उनसे और क्या उम्मीद करना? भाजपा और उनके संकीर्ण सोच के संगी-साथी ‘कला और कलाकारों’ के हमेशा खिलाफ रहते हैं क्योंकि इन पुरातनपंथी-रूढ़िवादियों की ये संकरी मानसिकता होती है कि रचनात्मक लोग ही समाज में परिवर्तन की भूमि और भूमिका बनाते हैं।



सकारात्मक कला सहृदयता को जन्म देती है और सहनशीलता को भी। इसीलिए कला के हर रूप को ये अपने एजेंडे के रास्ते में रोड़ा मानते हैं या फिर कला को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करके उसको नकारात्मक बना देना चाहते हैं। जिनके आगे ‘भारत रत्न’ लगा हो उनकी मिलीजुली विरासत को ध्वस्त करना, उनके मान-सम्मान के साथ-साथ ‘भारत’ के मान को भी ध्वस्त करने के समान है। सरकार आने पर हम ‘भारत रत्न बिस्मिल्लाह ख़ान’ की धरोहर को बचाने के लिए ‘श्रवण-संग्रहालय’ बनाएंगे। घोर निंदनीय!