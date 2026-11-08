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हिन्दू मुसलमानों के पूर्वज श्री राम, इनसे अलग होना नामुमकिन; VIDEO
कुछ विदेशी षड्यंत्रकारी जब भारत की संस्कृति को खत्म करने की साजिश रच रहे हों और ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाकर सनातन संस्कृति को अपमानित किया जा रहा हो और प्रभु श्री राम पर सवाल खड़ा कर रहे हों, ऐसे में सनातन विरोधियों को जबाव दिया काशी की मुस्लिम महिलाओं ने। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दीपावली के अवसर पर लमही के सुभाष भवन में मुस्लिम महिलाओं की श्रीराम महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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