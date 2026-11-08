अस्पताल में भर्ती अधेड़ की मौत: मां ने पत्नी और बेटे पर लगाया हत्या का आरोप, किया चक्काजाम; मारपीट का मामला

मां का आरोप था कि पत्नी और बेटे ने दिलीप के साथ मारपीट की थी, जिसके कारण उनकी मौत हुई। इसके बाद उन्होंने गांव के कुछ लोगों के साथ डुबकियां-जयरामपुर मार्ग पर पहुंचकर सड़क जाम कर दिया। सड़क पर जाम लगने से आवागमन प्रभावित हुआ। इसकी सूचना मिलने पर चौबेपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।



पुलिस ने मृतक की मां और अन्य परिजनों को समझाया। अधिकारियों ने मामले की जांच कराने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने जाम समाप्त कर दिया।



प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि दिलीप कुमार राजभर शराब पीने के आदी थे। उनकी मौत के बाद मां ने बहू और बेटे पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शिवपुर स्थित मर्चरी हाउस भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगी।