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वाराणसी: छठ पूजा को लेकर गंगा घाटों पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग के इंतजाम

किशन चौबे

Updated Sat, 14 Nov 2026 08:14 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 08:14 PM IST







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वाराणसी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर गंगा घाटों पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से पूजा करने में सहूलियत हो। ... और पढ़ें

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