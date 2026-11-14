यूपी: छठ की वेदी के लिए मिट्टी व जल लेने गए दो युवक गंगा में डूबे, रील बनाते वक्त हादसा; त्योहार पर मातम

शहर के चित्तू पांडेय चौराहा निवासी नारायण प्रसाद गुप्ता का बेटा मारुति नंदन (19) मारुति नंदन कक्षा 12 में प्राइवेट पढ़ाई कर रहा था और जगदीशपुर पानी टंकी निवासी आनन्द श्रीवास्तव का बेटा रौनक श्रीवास्तव (20) दोस्त थे। शनिवार को खाना खाने के बाद आराम करने के उपरांत दोनों दोस्त छठ पूजा की वेदी बनाने के लिए मिट्टी और गंगा जल लेने माल्देपुर घाट पहुंचे थे। दोनों ने गंगा तट से मिट्टी और जल एकत्र किया।



इसके बाद मोबाइल से रील बनाने के लिए नदी में उतर गए। ग्रामीणों ने बताया कि घाट पर उस समय लोगों की संख्या कम थी। इसी दौरान दोनों दोस्त गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे। एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में दोनों और गहरे पानी में चले गए। घाट पर मौजूद एक-दो लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और शोर मचाया, लेकिन दोपहर का समय होने के कारण आसपास नाविक या किसान मौजूद नहीं थे। देखते ही देखते दोनों गंगा में लापता हो गए।