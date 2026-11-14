मऊ में दो महिलाओं ने लगाया फंदा: मायका पक्ष बोला- हत्या की गई है, सड़क जाम; दोनों मामले घोसी कोतवाली के

प्रेम विवाह के छह महीने बाद फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, मायके पक्ष ने हत्या का लगाया आरोप

घोसी कोतवाली क्षेत्र के डेराघाट भिखारीपुर गांव में शनिवार की सुबह अस्का चौहान (21) का शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा। घटना के बाद पति घर से भाग गया। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए और कार्रवाई की मांग पर अड़े थे और शव ले जाने से मना कर दिए। पुलिस द्वारा मान मनौव्वल करने के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे शव को जिला अस्पताल भेजा गया।



आजमगढ़ जिले के सिकरौरा गांव निवासी भाई गुड्डू ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। सौंपी तहरीर में उसने बताया कि अस्का चौहान ने बीते 07 मई को डेराघाट गांव निवासी हरिश्चंद्र चौहान के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ दिन बाद से वह मायके में रह रही थी।



शुक्रवार को पति हरिश्चंद्र उसकी विदाई कराकर ससुराल लाया था। शनिवार की सुबह फोन से अस्का की मौत की सूचना मिली। सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।