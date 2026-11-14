यूपी: जिन बेटों की सलामती को छठी मइया से हो रही थी प्रार्थना, उन्हीं की मौत से दो मांओं की दुनिया उजड़ी; मातम

1 of 6 बलिया में दर्दनाक हादसा। - फोटो : संवाद







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घर में छठी मइया के मंगलगीत गूंज रहे थे। आंगन में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। मां के मन में संतान की लंबी उम्र और सलामती की कामना थी। छठ वेदी बनाने के लिए गंगा की मिट्टी और जल लेने निकले दोनों दोस्तों के सकुशल लौटने का इंतजार था। लेकिन कुछ ही देर में आई एक खबर ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। जिन बेटों की सलामती के लिए छठी मइया से मन्नत मांगी जा रही थी, उन्हीं के गंगा में डूबने की खबर ने परिवारों को जिंदगी भर न भूलने वाला गम दे दिया।



मां नीतू देवी का रोते-रोते बुरा हाल था। उनकी आंखें बार-बार अपने लाडले को तलाश रही थीं। चित्तू पांडेय चौराहा निवासी मारुति नंदन तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। पिता नारायण प्रसाद गुप्ता को अपने लाडले से ढेरों उम्मीदें थीं।

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2 of 6 गंगा किनारे हादसे के बाद जुटी भीड़। - फोटो : संवाद

कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहा मारुति शनिवार को दोस्त रौनक के साथ घर से निकला था। दोनों की पूजा लालघाट पर होती थी। परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि छठ पूजा की तैयारी के लिए निकला बेटा ऐसी अनहोनी का शिकार हो जाएगा। जिस आंगन में बेटे की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ चीख-पुकार और सिसकियां सुनाई दे रही थीं।



उधर, जगदीशपुर पानी टंकी निवासी आनंद श्रीवास्तव के घर भी छठ महापर्व की खुशियां मातम में बदल गईं। उनका बेटा रौनक श्रीवास्तव दो भाइयों में एक था और टीडी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। मां गीता श्रीवास्तव छठ का व्रत रख रही थीं। घर में छठ के मंगलगीत गाए जा रहे थे और पूजा की तैयारियां चल रही थीं। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे की सलामती के लिए वह व्रत रख रही हैं, उसके डूबने की खबर उनकी दुनिया उजाड़ देगी।



दोनों परिवारों के लोग बदहवास हालत में माल्देपुर गंगा घाट पहुंचे। गंगा की लहरों को निहारती मां की आंखें हर पल अपने बेटे के बाहर आने की उम्मीद लगाए थीं। घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की नजर नदी की ओर टिकी थी। कोई परिजनों को ढाढ़स बंधा रहा था तो कोई उनकी सलामती की दुआ कर रहा था। छठी मइया के गीतों से गूंजने वाले दोनों घरों में अब सिसकियां थीं। त्योहार की खुशियों के बीच मिला यह दर्द दोनों परिवारों के लिए ऐसा जख्म बन गया, जिसकी टीस शायद हर छठ पर फिर उभरेगी।

3 of 6 हादसे के बाद जुटने लगी भीड़। - फोटो : संवाद

रील बनाते वक्त हादसा, त्योहार पर मातम

घर में छठ महापर्व की तैयारी चल रही थी। मां संतान की सलामती और सुख-समृद्धि के लिए छठी मइया की पूजा की तैयारी में जुटी थी। इसी बीच वेदी बनाने के लिए गंगा की मिट्टी और जल लेने गए दो दोस्त जिंदगी और मौत के बीच गंगा की लहरों में समा गए। माल्देपुर गंगा घाट पर शनिवार को रील बनाने के दौरान हुए इस हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं।

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4 of 6 माैके पर पहुंची डीएम। - फोटो : संवाद

दोनों युवकों के डूबने की खबर मिलते ही घाट पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय नाविकों की मदद से उनकी तलाश में जुट गए। डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह, एसपी डॉ. ईरज राजा, एसडीएम गोपेश तिवारी, सीओ सदर अक्षय कुमार व थाना प्रभारी अखिलेश चन्द्र पांडेय घटनास्थल पर पहुंच बचाव कार्य में जुट गए। दोनों की खोज के लिए एसडीआरएफ को बुलाया गया।

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5 of 6 पुलिस अधिकारियों ने भी लिया घटनास्थल का जायजा। - फोटो : संवाद