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सूर्य सरोवर में खरना पूजन के लिए उमड़ी व्रती महिलाओं की भीड़, VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 14 Nov 2026 06:29 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 06:29 PM IST







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डाला छठ के दूसरे दिन शनिवार को बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर व्रती महिलाओं ने खरना का पूजन किया। महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। ... और पढ़ें

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