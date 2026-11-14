छठ पूजा: 15 टन जीआई पीतल के सूप की अमेरिका-यूरोप तक बिक्री, एनआरआई बने सबसे बड़े खरीदार

सूर्यदेव और अर्घ्य देती महिलाओं की मनमोहक नक्काशी

काशी के कारीगरों द्वारा तैयार किए जा रहे इन पीतल के सूपों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी बारीक और पारंपरिक नक्काशी है। सूप की सतह पर छठ पूजा के प्रतीक चिह्नों के रूप में विभिन्न फलों और भगवान सूर्यदेव की आकर्षक आकृतियां उकेरी जाती हैं। इसके अगल-बगल जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हुई व्रती महिलाओं की आकृतियां भी बेहद सजीव नजर आती हैं, जो इन्हें अन्य सामान्य बर्तनों से अलग और खास बनाती हैं।



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महीनों पहले से जुट जाते हैं काशीपुरा के कारीगर

जीआई एक्सपर्ट डॉ. रजनीकांत बताते हैं कि छठ पर मांग पूरी करने के लिए काशीपुरा क्षेत्र के लगभग तीन किलोमीटर के दायरे में सक्रिय 50 से अधिक कुशल कारीगर महीनों पहले से तैयारियों में जुट जाते हैं। कारीगरों के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 15 किलोग्राम पीतल की शीट पर कटाई, ढलाई और नक्काशी का बारीक काम किया जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद काशी के इस पारंपरिक उद्योग को नई पहचान और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिला है, जिससे स्थानीय शिल्पकारों की आजीविका भी सशक्त हो रही है।