{"_id":"6afd4b85cd404e37280bd72c","slug":"video-traffic-month-in-varanasi-subah-e-banaras-club-distributed-free-helmets-emphasizing-safety-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"यातायात माह में सुबह-ए-बनारस क्लब ने बांटे निशुल्क हेलमेट, सुरक्षा पर जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यातायात माह के तहत जनमानस को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया। इसी क्रम में मैदागिन चौराहे पर बाइक सवारों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। यह पहल सामाजिक संस्था सुबह-ए-बनारस क्लब ने की। संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष राजेश सोनी और कोषाध्यक्ष नंदकुमार टोपी वाले के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने बिना हेलमेट वाले दर्जनों बाइक सवारों को रोका। उनके मस्तक पर तिलक लगाकर निशुल्क हेलमेट पहनाए गए। बाइक सवारों से अपील की गई कि वे हमेशा हेलमेट पहनकर ही बाहर निकलें। "जान है तो जहान है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ" का संदेश दिया गया। मुकेश जायसवाल और दयाशंकर सिंह ने हेलमेट को सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि इसे चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बचाने के लिए पहनें।

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