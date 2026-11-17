कम उम्र वालों में भी मिर्गी का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीएचयू अस्पताल में ऐसे 30 बच्चे हर महीने आ रहे हैं, जिनकी उम्र 5 से 15 साल है। इसमें भी 20 नये मरीज होते हैं। बच्चों में रुक-रुककर झटका आना, चलते चलते गिर जाने की समस्या मिल रही है।

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डॉक्टर के अनुसार, मोबाइल का अधिक इस्तेमाल, नींद पूरी न होना इसकी मुख्य वजह है। मिर्गी की बीमारी के प्रति जागरूकता को लेकर हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी की जद में बच्चों के आने पर डॉक्टर ही नहीं बल्कि अभिभावकों की चिंता भी बढ़ती जा रही है।न्यूरोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विजय नाथ मिश्रा का कहना है कि मिर्गी के दौरे की वजह अनुवांशिक होने के साथ ही मस्तिष्क में संक्रमण सहित अन्य हो सकती है। अस्पताल में वाराणसी के साथ ही मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर के साथ ही बिहार से मरीज आते हैं। हर महीने आने वाले बच्चों की जरूरी जांच, इलाज के साथ ही काउंसिलिंग भी की जाती है।न्यूरोलॉजिस्ट प्रो. अभिषेक पाठक का कहना है कि बच्चों में इस तरह की समस्या की वजह ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल करने के साथ ही संतुलित भोजन न करना है। इसका असर उनके दिमाग पर ज्यादा पड़ता है।