बीएचयू ट्रॉमा सेंटर परिसर में सोमवार देर शाम एक महिला के साथ सुरक्षाकर्मी की ओर से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मंगलवार को घटना का करीब 20 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वर्दी पहने एक सुरक्षाकर्मी महिला को धक्का देने के बाद उसके बाल खींचकर घसीटता और लात-घूंसों से मारता दिखाई दे रहा है। मौके पर मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई और सुरक्षाकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीएचयू प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कराई है।

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