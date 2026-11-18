यूपी: टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, तीसरी मंजिल पर फंसे कर्मचारी; कपड़े के सहारे कूदकर बचाई जान
मऊ में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। जिसमें तीसरी मंजिल पर चार कर्मचारी फंस गए। किसी तरह कपड़े के सहारे कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
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मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के पुरानी तहसील स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में मंगलवार देर रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की लपटें गोदाम के भवन की तीसरी मंजिल से उठीं और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड में गोदाम में रखा टेंट, बिस्तर और सजावट का लाखों रुपये का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया।
तीसरी मंजिल से कपड़े के सहारे उतरे कर्मचारी
घटना के समय गोदाम के भीतर चार कर्मचारी मौजूद थे। आग और धुएं के गुबार इतनी तेजी से फैले कि चारों कर्मचारी तीसरी मंजिल पर फंस गए और उनकी जान पर बन आई। नीचे उतरने का कोई रास्ता न बचता देख कर्मचारियों ने सूझबूझ का परिचय दिया और छत से कपड़ा बांधकर उसके सहारे नीचे छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच सकी।
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सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।