{"_id":"6a9c0385ca13fc966e07d409","slug":"video-teachers-day-200-meter-race-competition-held-at-vikas-inter-college-in-varanasi-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिक्षक दिवस पर चॉक-डस्टर छोड़ा, मैदान में उतरीं गुरुजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नंदनी वर्मा ने शनिवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित 100 मीटर दौड़ में 15 सेकंड का समय निकाल कर पहला स्थान प्राप्त किया। डॉली पाल दूसरे, आस्था तीसरे, नीलिमा सिंह चौथे और महजबी पांचवे स्थान पर रहीं। विकास इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता के 200 मीटर दौड़ में अनुपम सिंह और गीतांजलि संयुक्त रूप से प्रथम रही। दोनों ने 32-32 सेकंड का समय लिया। चांदनी पटेल दूसरे और आकांक्षा यादव तीसरे स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता में 52 शिक्षिकाओं ने पढ़ाई की चारदीवारी से बाहर निकलकर खेल मैदान में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में शिक्षिकाओं ने रोजाना विद्यार्थियों को किताब, कॉपी, चॉक और डस्टर के जरिए शिक्षा देने वाली शिक्षिकाएं जब खेल मैदान में उतरीं तो माहौल देखते ही बन रहा था। प्रतियोगिता में शिक्षिकाओं के बीच जीत को लेकर उत्साह दिखाई दिया। साथी शिक्षिकाओं और उपस्थित लोगों ने प्रतिभागियों का तालियों के साथ उत्साह बढ़ाया।

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