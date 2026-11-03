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काशी दौरे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव, भाजपा पर साधा निशाना
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। वह एमएलसी चुनाव में जीत के बाद पहली बार काशी आए। उनका विमान लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचा। जहां अपने नेता की अगवानी लिए भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं समर्थक पहुंचे थे। इसके बाद सपा नेता राजेश यादव नत्थू को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके आवास पर पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
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