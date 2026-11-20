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देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर काशी के प्रख्यात वैदिक विद्वान के. वेंकटरमण घनपाठी जी के आवास पर दिव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। मौके पर वेंकटरमण घनपाठी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सनातन समाज से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम सभी सनातनी हैं और सभी हिंदू एक हैं।

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