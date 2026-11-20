वहीं कार सवार बादल कुमार (30) पुत्र संतोष ठाकुर, इरफान अंसारी (25) पुत्र कलामुद्दीन और अरबाज खान (20) पुत्र सोबन अली भतौरा की भी हादसे में मौत हो गई। कार सवार सम्राट ठाकुर (22) पुत्र पप्पू ठाकुर निवासी भतौरा घायल हो गए। वहीं कार चालक छांगुर कुमार (25) पुत्र सतेंद्र, निवासी भतौरा हादसे के बाद से लापता बताया जा रहा है।



अरुण के मित्र सौरभ सिंह ने बताया कि अरुण छठ पूजा के लिए अपने ननिहाल गया था। वह दो दोस्तों के साथ खाना खाकर घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार कार की टक्कर से यह हादसा हो गया।



उधर, सदर अस्पताल पहुंचे डीएसपी गौरव पांडेय ने घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे में छह युवकों की मौत से दोनों तरफ के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई है।