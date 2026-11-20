धर्मेंद्र यादव ने गोरखपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि प्रदेश की मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। सांसद रवि किशन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने उन्हें नॉन सीरियस नेता बताया।आजम खान द्वारा असदुद्दीन ओवैसी पर की गई टिप्पणी का समर्थन करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस्लाम, मुस्लिम परंपराओं और सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर आजम खान के अध्ययन की कोई बराबरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने जो भी कहा है, सोच-समझकर कहा है। चुनावी राजनीति में दूसरे राज्यों में सक्रिय नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने हैदराबादी बिरयानी का जिक्र भी किया और ऐसे नेताओं को सियासत का सैलानी बताया।

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने गोरखपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। सांसद रवि किशन को नॉन सीरियस नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर की घटना में मुख्यमंत्री ओछी राजनीति कर रहे हैं। शुक्रवार को आजमगढ़ स्थित सपा के पीडीए कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आजम खान, ओवैसी, निषाद आरक्षण, पंचायत चुनाव और किसानों समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा।

आजम खान की जमानत को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कुछ लोग अपने मुकदमे वापस लेकर दूसरों को ज्ञान देते हैं। उन्होंने आजम खान के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए।



खाद-बीज की किल्लत और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस समय बुवाई का सीजन चल रहा है, लेकिन किसानों को खाद और बीज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर किसानों को खाद, बीज, बिजली और पानी उपलब्ध कराने, फसलों का उचित मूल्य दिलाने और मंडियों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी और पेपर लीक की घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को नौजवानों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव के बयानों से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।