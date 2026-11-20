रैकेट के सदस्य रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मंदिरों के आसपास घूमकर घर से भागी हुई या परेशान लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर जाल में फंसाते थे। इसके बाद अलग-अलग एजेंटों के माध्यम से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रुपये लेकर बेच दिया जाता था।विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। शारीरिक शोषण और दुष्कर्म के बाद पीड़िताओं को वेश्यालय में बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार कराया जाता था। इस मामले में भी पीड़िता को करीब 1 लाख रुपये में बेचा गया था।

आजमगढ़ जिले की थाना अहरौला पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 19 वर्षीय पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने सराहनीय कार्य करने वाली संयुक्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 25-25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है।

ऐसे फंसी पीड़िता, गोरखपुर से बिहार होते हुए पहुंची बंगाल

पुलिस जांच में पीड़िता ने बताया कि शिवा मंडल निवासी मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) ने करीब 2 माह तक फोन पर बात कर पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन बुलाया, लेकिन खुद नहीं पहुंचा। गोरखपुर स्टेशन पर पीड़िता की मुलाकात सितारा खातून, उसके पति अभिषेक राज और गफ्फार मियां से हुई। तीनों काम दिलाने का झांसा देकर उसे बिहार के पूर्णिया ले गए।



पूर्णिया में पीड़िता की मुलाकात महेश कुमार और सुरेश राम से हुई। दोनों उसे काम दिलाने के बहाने सरिता नामक महिला एजेंट के पास ले गए। सरिता ने पीड़िता को मुहम्मद अली निवासी उत्तरी दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) के हाथों करीब 1 लाख रुपये में बेच दिया।



पीड़िता को सरिता तक पहुंचाने वाले दलालों को मुहम्मद अली ने 8-8 हजार रुपये दिए। पीड़िता ने बताया कि सरिता के घर पर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया। इसके बाद मुहम्मद अली, जिसका अपना वेश्यालय है, उसे वहां ले गया और बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार कराने लगा।