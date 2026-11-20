वन एवं वन्यजीव विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की संयुक्त टीम ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वाराणसी मण्डल के वन संरक्षक के निर्देशन में प्रभागीय वनाधिकारी (वाराणसी) और एसटीएफ की टीम ने गोलगड्डा के पास से बिहार निवासी तीन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 650 जीवित प्रतिबंधित तोते और तस्करी में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन बरामद किया है।

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बृहस्पतिवार देर रात गोलगड्डा क्षेत्र में प्रतिबंधित पक्षियों के अवैध व्यापार की सूचना पर वन रेंज प्रभारी वाराणसी, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी राजकुमार गौतम तथा वन रक्षक राहुल बलवन्त और अल्का चौरसिया ने एसटीएफ टीम के साथ मौके पर दबिश दी। इस दौरान एक पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर सात लोहे के पिंजरों और दो झोलों में ठूंस-ठूंस कर भरे गए 60 एलेक्जेंड्रिन तोते (पहाड़ी तोता) और 590 अन्य प्रतिबंधित प्रजाति के जीवित तोते बरामद किए गए।