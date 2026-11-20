प्रोजेक्ट का लक्ष्य और समय-सीमा

इस परियोजना के तहत उपकरणों की स्थापना और कमिशनिंग का कार्य इसी माह शुरू होगा। दिसंबर में सिस्टम इंटीग्रेशन किया जाएगा। फरवरी 2027 तक प्रोजेक्ट का हैंडओवर पूरा कर लिया जाएगा। इस पहल से यातायात नियमों के पालन में 20 से 30 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है। सिग्नल जंपिंग और ओवरस्पीडिंग जैसे मामलों में भी 20 से 30 फीसदी कमी आएगी। ऑटोमेटेड निगरानी से नियम तोड़ने वालों की पहचान में 50 फीसदी से अधिक का इजाफा होगा।







चालकों का प्रशिक्षण और अन्य सहयोग

इस पहल के दूसरे चरण में शहर के 300 ऑटो, टैक्सी और बस चालकों के लिए सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित होगा। उनके लिए सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। इस पूरी परियोजना से सालाना लगभग 3,000 से अधिक लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। टोयोटा ने अपने सीएसआर कार्यों के तहत जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं।