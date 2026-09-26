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रामनगर की रामलीला में रेनकोट पहनकर पहुंचे राम, लक्ष्मण और सीता

Pragati Chand

Updated Sat, 26 Sep 2026 05:39 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 05:39 PM IST







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वाराणसी में शनिवार को बारिश के बीच रामनगर की रामलीला में राम, लक्ष्मण और सीता रेनकोट में मैदान तक पहुंचे। वहीं रिमझिम फुहारों के बीच लीला प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे छाता-रेनकोट लेकर डटे रहे। ... और पढ़ें

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