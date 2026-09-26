वाराणसी: फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, 20 लाख की रंगदारी मांगने पर केस; इस काम के बाद बदली थी नीयत
फ्लैट की खरीद-फरोख्त और लेन-देन को लेकर धोखाधड़ी, धमकी और 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। एएसआर कंस्ट्रक्शन के संचालक अजीत कुमार राय की तहरीर पर पुलिस ने गौरव कुमार सिंह, मोहित श्रीवास्तव और मुकेश कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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जिले में फ्लैट की खरीद-फरोख्त और आपसी लेन-देन को लेकर धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी और 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। एएसआर कंस्ट्रक्शन फर्म के संचालक अजीत कुमार राय की तहरीर पर शिवपुर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी तहरीर में अजीत कुमार राय ने बताया कि उनकी जान-पहचान मोहित श्रीवास्तव और गौरव कुमार सिंह से थी। आरोप है कि वर्ष 2021 में दोनों के कहने पर एक फ्लैट का बैनामा उनकी मामी अर्पना श्रीवास्तव के नाम कराया गया था। इसके एवज में किस्तों के माध्यम से 9.75 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बैनामे के बाद आरोपियों की नीयत बदल गई। इसके बाद वे उसे रास्ते में रोककर गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी देने लगे। अजीत के मुताबिक, आरोपियों ने पूर्व में गलत तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ एक अन्य मुकदमा भी दर्ज करा दिया था।
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उक्त मुकदमे में सुलह कराने के नाम पर भी उससे 9.75 लाख रुपये लिए गए। यह रकम गौरव कुमार सिंह के बैंक खाते में जमा कराई गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि रकम देने के बावजूद आरोपियों की ओर से उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।
आरोप है कि अब गौरव कुमार सिंह, मोहित श्रीवास्तव और मुकेश कुमार श्रीवास्तव मिलकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही 20 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शिवपुर थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले में लगाए गए आरोपों, लेन-देन और फ्लैट के बैनामे से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।