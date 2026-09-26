वाराणसी: फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, 20 लाख की रंगदारी मांगने पर केस; इस काम के बाद बदली थी नीयत

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उक्त मुकदमे में सुलह कराने के नाम पर भी उससे 9.75 लाख रुपये लिए गए। यह रकम गौरव कुमार सिंह के बैंक खाते में जमा कराई गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि रकम देने के बावजूद आरोपियों की ओर से उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।



आरोप है कि अब गौरव कुमार सिंह, मोहित श्रीवास्तव और मुकेश कुमार श्रीवास्तव मिलकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही 20 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।



शिवपुर थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले में लगाए गए आरोपों, लेन-देन और फ्लैट के बैनामे से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।