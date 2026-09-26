यूपी: पटना में खराब मौसम, दिल्ली-मुंबई से दो उड़ानें वाराणसी डायवर्ट, यात्री सुरक्षित; दो घंटे किया इंतजार

इसी तरह मुंबई से पटना जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 2789 को भी वाराणसी डायवर्ट किया गया। विमान में 161 यात्री सवार थे। यह उड़ान दोपहर 2:45 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची। पटना के मौसम में सुधार होने का इंतजार करने के बाद विमान करीब दो घंटे दस मिनट बाद शाम 4:55 बजे वाराणसी से पटना के लिए रवाना हुआ।



दोनों उड़ानों के अचानक वाराणसी डायवर्ट होने से एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई। एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रहीं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। विमानों के वाराणसी पहुंचने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर में ही रखा गया और मौसम अनुकूल होने पर दोनों उड़ानों को गंतव्य के लिए रवाना किया गया।



पटना में खराब मौसम के कारण उड़ानों के डायवर्जन से यात्रियों को कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ा। हालांकि, दोनों विमान सुरक्षित वाराणसी पहुंचे और मौसम में सुधार के बाद बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के पटना के लिए रवाना हो गए।