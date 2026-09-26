वाराणसी में भीषण हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने दो लोगों को रौंदा, शवों के उड़ गए चिथड़े; परिजनों का हंगामा

वाराणसी जिले के लोहता क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनके शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा उस समय हुआ जब ट्रक चांदपुर से अकेलवां के तरफ रांग साइड जा रहा था। पैदल जा रहे दोनों व्यक्तियों को रौंदते हुए ट्रक चालक भाग गया। मौके पर पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने चालक की गिरफ्तारी व कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

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