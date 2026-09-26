फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Major accident in Varanasi Two people killed after being run over by speeding truck

वाराणसी में भीषण हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने दो लोगों को रौंदा, शवों के उड़ गए चिथड़े; परिजनों का हंगामा

Sat, 26 Sep 2026 11:05 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 26 Sep 2026 11:05 AM IST
सार

वाराणसी जिले में शनिवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक चालक ने दो पैदल जा रहे व्यक्तियों को रौंद दिया। घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर, घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। 

विज्ञापन
Major accident in Varanasi Two people killed after being run over by speeding truck
ट्रक से कुचलकर दो व्यक्तियों की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी जिले के लोहता क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनके शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा उस समय हुआ जब ट्रक चांदपुर से अकेलवां के तरफ रांग साइड जा रहा था। पैदल जा रहे दोनों व्यक्तियों को रौंदते हुए ट्रक चालक भाग गया। मौके पर पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने चालक की गिरफ्तारी व कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। 

विज्ञापन


मृतकों की पहचान छेदी (60 वर्ष) और राशिद जमाल (16 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से गहन पूछताछ की। जिसके बाद मृतकों की पहचान हो सकी।
विज्ञापन




पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से भाग गया। पुलिस अब ट्रक और उसके चालक की तलाश में जुटी है। उधर, घटना से नाराज लोगों ने मौके पर विरोध शुरू कर दिया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed