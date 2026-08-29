{"_id":"6a9291cd2af1f733e005b9de","slug":"video-protest-shastri-ghat-against-amendments-to-ugc-act-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूजीसी एक्ट में सुधार के विरोध में शास्त्री घाट पर प्रदर्शन, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूजीसी एक्ट में प्रस्तावित सुधार के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रस्तावित बदलाव वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े किसी भी निर्णय में छात्रों और शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

... और पढ़ें