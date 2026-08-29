नाव से राखी बांधने पहुंचीं बहनें: सरयू का पानी तो घटा, दुश्वारियां बरकरार; आजमगढ़ में जारी है बाढ़ का कहर

बदरहुआ पर 30 और डिघिया में 39 सेमी घटा जलस्तर

सरयू नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों ने राहत की सांस ली है। बुधवार की शाम चार बजे बदरहुआ नाले पर जलस्तर 71.32 मीटर दर्ज किया गया था, जो बृहस्पतिवार को 30 सेंटीमीटर घटकर 71.02 मीटर हो गया। डिघिया नाले पर भी जलस्तर में 39 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई। बुधवार को यहां जलस्तर 70.60 मीटर था, जो बृहस्पतिवार को घटकर 70.21 मीटर हो गया। डिघिया नाले का खतरा बिंदु 70.40 मीटर निर्धारित है। बृहस्पतिवार को यहां जलस्तर 70.21 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरा बिंदु से 19 सेंटीमीटर नीचे है।



डिघिया नाले का न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर और अधिकतम 72.59 मीटर है। बदरहुआ नाले पर खतरा बिंदु 71.68 मीटर है। वर्तमान जलस्तर 71.02 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरा बिंदु से 66 सेंटीमीटर नीचे है। यहां न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर और अधिकतम 73.52 मीटर दर्ज किया गया है। जलस्तर में कमी से नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा फिलहाल कम हो गया है।