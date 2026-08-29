रास्ते का विवाद: कविता का अंतिम संस्कार हुआ, पीछे 15 सदस्यीय परिवार छोड़ गईं; रक्षाबंधन पर फीकी रहीं खुशियां

बड़ागांव के अहरक गांव में छह फीट के रास्ते को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुधवार को कविता उपाध्याय (50) की मौत के बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। बेटे विशाल उपाध्याय ने कहा कि मां की चिता तो जल गई, लेकिन वह पीछे 15 लोगों का परिवार छोड़ गईं।

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परिजनों के मुताबिक, रास्ते की समस्या का असर परिवार की खुशियों और बच्चों की शादी तक पर पड़ा। घर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं होने के कारण दो बेटों की शादी मंदिर में करनी पड़ी। वहीं, तीन बेटियों की शादी रिश्तेदारों के घर से हुई। परिवार का कहना है कि रास्ते की समस्या के कारण कई बार रिश्ते आते हैं, लेकिन बाद में टूट जाते हैं। अब जिन भाई-बहनों की शादी बाकी है, उनके भविष्य को लेकर परिवार चिंतित है।बेटे विशाल ने बताया कि रास्ते का विवाद परिवार के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है। उनका कहना है कि घर तक वाहन नहीं पहुंच पाने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। आपात स्थिति में भी परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी के बीच मां की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।